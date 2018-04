Une nouvelle vision de la Lune en haute définition grâce à la sonde LRO

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La sonde LRO peut fonctionner un peu plus d'une année autour de la Lune. La mission, prolongée à plusieurs reprises, doit rester active encore de nombreux mois.

Grâce à ces clichés, les scientifiques ont notamment pu établir le fait que la surface lunaire était impactée par de très nombreux météorites. Selon des informations de Sciences et Avenir, il s'y formerait ainsi chaque année près de 180 nouveaux cratères, d'une dizaine de mètres de diamètre minimum. Tous les 80 000 ans, le sol lunaire serait donc entièrement rebattu.

La sonde LRO (Lunar Reconaissance Orbiter) est en orbite autour de la lune depuis 2009. Elle est notamment équipée d'un dispositif exceptionnel de trois caméras, le LROC. Ces objectifs permettent de prendre des photographies parfaitement nettes et très détaillées de la surface de la Lune.

