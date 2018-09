Une nouvelle vidéo des attentats du 11 septembre 2001 refait surface

En seulement une semaine, la vidéo postée par Mark LaGanga, un ancien cameraman de la chaîne CBS, a été visionnée plus de 7 millions de fois. Ce journaliste était au plus près des tours jumelles lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Il a notamment immortalisé la séquence de l'effondrement du World Trade Center.

Cet extrait saisissant démarre à la suite de l'effondrement de la première tour. Le cameraman Mark LaGanga remonte les rues de New-York jusqu'au site de la catastrophe.

Il croise des New-Yorkais affolés. A la 18e minute, la seconde tour s'effondre. Le cameraman parvient à filmer la scène. Un épais nuage le submerge alors. C'est ensuite le noir complet sur l'objectif.

Ce document refait surface sur Internet suite à sa restauration en haute définition au niveau du son et de l'image. Cette publication intervient à seulement quelques jours du 17e anniversaire de cette effroyable tragédie. Près de 3 000 personnes sont mortes et plus de 6 200 ont été blessés au cours des attentats du 11 septembre.