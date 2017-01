Nouvel an à New York : Mariah Carey livre une prestation désastreuse

Vous pensez avoir raté votre soirée du nouvel an ? Rassurez-vous, au moins ce n'était pas devant un million de personnes... Mariah Carey se souviendra de son passage à 2017 : elle devait animer le grand show du Nouvel an sur les écrans géants de Times Square, en plein cœur de New York.

Mais très vite, tout est parti "en live". Elle a d'abord raté un couplet, alors que la musique continuait, révélant que le show était en playback... Après avoir tenté à plusieurs reprises de reprendre le fil de la chanson, elle a abandonné, demandant au public de chanter à sa place.

Le désastre a continué sur le second morceau, la chanteuse se permettant même de dire ""Oui, amenez les plumes...

ça ne va rien arranger...", avant de quitter la scène."

"Shit happens", a tweeté la star après sa prestation, avant de souhaiter la bonne année à ses fans.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) 1 janvier 2017