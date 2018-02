Les nouveaux robots (un peu angoissants) de Boston Dynamics

Où que vous vous cachiez, il vous trouvera… La société américaine Boston Dynamics a présenté ses nouveaux prototypes de robots, toujours plus performants. Cette fois, ces animaux de ferraille sont capables, grâce à un bras dépliable, d'ouvrir les portes.

La vidéo est intitulée "Hey mon pote, tu peux me filer un coup de main ?". En l'occurrence, un robot non équipé par ce bras a pu compter sur son collègue. Pour beaucoup d'internautes, la démonstration est plutôt angoissante et rappelle une célèbre scène du film Jurassic Park, lorsque les vélociraptors parviennent à ouvrir les portes...