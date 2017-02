Un nouveau type d'orage filmé depuis la Station spatiale internationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Afghanistan : six employés de la Croix-Rouge tués, deux disparus

21h40 - Les députés britanniques autorisent Theresa May à déclencher le Brexit

Hand: retour réussi au PSG pour Karabatic et consorts

Violences à Aulnay-sous-Bois : deux hommes condamnés à six mois de prison ferme

"La Station spatiale, placée sur une orbite relativement basse au-dessus de la Terre est au contraire idéalement située pour prendre des photos des sylphes et des jets". Ces phénomènes pourraient jouer un rôle dans la manière dont notre atmosphère nous protège des radiations cosmiques.

"Les satellites avaient déjà étudié le phénomène mais leur angle de vue n’est pas idéal pour rassembler des données sur l’échelle des jets bleus et des décharges bleues, qui sont de plus petite taille, précise le site de l'ESA.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres