Notre-Dame-des-Landes : pour évacuer la ZAD, les engins de chantier détruisent tout sur leur passage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC: six gardes du parc des Virunga tués dans une embuscade au Nord-Kivu

Le Kaarta séduit par le RPM : Plus de 40 villages mobilisés en faveur d’IBK

En savoir plus

On peut les voir à l'action sur la vidéo ci-dessus, tournée par les gendarmes, détruisant un mirador ainsi que plusieurs lieux de vie.

Si les forces de l'ordre ont dû redoubler d'efforts pour passer outre les barricades enflammées dressées devant eux et résister aux projectiles qui leur étaient jetés, ça n'a pas été le cas des engins de chantier, qui dépêchés sur place, n'ont eu aucun mal à mettre sens dessus dessous les installations illégales des zadistes.

Face aux pelleteuses et bulldozers, les friables installations des zadistes de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) n'auront pas tenu longtemps. Ce lundi 9 avril au matin, quelque 2 500 gendarmes et policiers ont été mobilisés pour procéder à l'évacuation de la ZAD, près de trois mois après la décision d'abandonner le projet d'aéroport, rapporte Actu.fr .

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres