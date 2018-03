Nicolas Hulot : "Je ne pardonnerai jamais"

Comme Aimé Jacquet, Nicolas Hulot "ne pardonnera jamais". Au micro de France Inter ce mardi matin, le ministre de la Transition écologique et solidaire est revenu sur les révélations du magazine Ebdo, qui avait relayé des soupçons de viol et de harcèlement sexuel le visant. "Je m'attendais à ce que mon exposition soit brutale, je ne suis pas d’une grande naïveté" a-t-il expliqué. "Je ne pardonnerai jamais parce qu'on a touché à mon honneur, à ma famille. Ce n’est pas du journaliste. Pour l'instant, la seule réponse sera judiciaire".

Interrogé sur une possible fragilité de sa place au sein du gouvernement d’Edouard Philipe à la suite de cette affaire, l’ancien animateur vedette a répondu : "Elle m’a profondément affectée et évidemment perturbée dans l’exercice de mes fonctions. Quand vous subissez de tels assauts, de telles insinuations, à moins d'être un monstre cynique, ce n'est pas favorable à l'attention et au temps que vous devez donner. Mais j’ai reçu de ce gouvernement une telle confiance que cela nous a rapproché les uns et les autres".