"Je ne sais pas ce qu'il se passe..." : la vidéo qui montre la fuite tranquille du terroriste de Barcelone

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le volailler Doux, en difficultés, veut réorienter ses productions vers plus de qualité

TF1 diffusera le Grand prix de Monaco en 2018... et pour trois saisons

Ouragans Harvey et Irma: 44 millions de dollars levés lors du téléthon avec l’aide de dizaines de célébrités

Terrorisme: les députés limitent les mesures d'assignation à un an maximum

Popularité: Macron et Philippe ont perdu 10 et 9 points depuis juillet

Le terroriste va fuir le centre-ville via le marché de la Boqueria. Le terroriste, âgé de 22 ans, sera finalement été abattu le 21 août après avoir été localisé par la police catalane à Subirats, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale catalane.

La femme demande autour d’elle ce qu’il se passe. Comble du cynisme, Younes Abouyaacoub va lui répondre avec le plus grand calme: "Je ne sais pas, ça se passe là-bas".

Le conducteur de la fourgonnette, qui a foncé sur la foule et a tué 15 personnes sur l'avenue touristique des Ramblas s'enfuit à pied après son raid meurtrier, et croise l'auteure de la vidéo.

Presque tranquillement, il se mêle à la foule et s’en va. Sur des images amateur diffusées mardi par la chaîne espagnole Antena 3, on peut apercevoir l'auteur de l'attentat meurtirer du 17 août à Barcelone, Younes Abouyaaqoub, en train de fuir les lieux du carnage.

