"Ne me touche pas !" : une journaliste française recadre fermement des supporters espagnols

L'ambiance était d'abord bon enfant… avant de déraper. La journaliste de Canal + Marina Lorenzo était ce samedi en Espagne, pour un duplex aux abords du stade Wanda Metropolitano, où se déroulait la finale de la Coupe du Roi.

Alors qu'elle allait prendre l'antenne, l'animatrice a vu débarquer des fans barcelonais visiblement ivres et un peu trop enthousiaste. Après des réactions plutôt amusées, la journaliste a dû se faire plus ferme.

"Pas ici !", a-t-elle répétée en espagnol à ceux qui passaient devant la caméra. Et quand un homme a posé la main sur elle, elle a immédiatement lancé : "No me toques !" (traduction : "Ne me touche pas").