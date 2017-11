"Ne nous sous-estimez pas" : Donald Trump met en garde la Cordé du Nord depuis Séoul

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Neige en Auvergne et Limousin, Paradise Papers, pollution à New Delhi... les 5 infos du Midi pile

Paradise papers : les personnalités et groupes cités

Roumanie: onze ours en vadrouille dans une ville de montagne

"Airpocalypse" en Inde : New Dehli ferme ses écoles et étouffe sous la pollution

En savoir plus

"Ne nous sous-estimez pas, ne nous mettez pas à l’épreuve". Mercredi, Donald Trump, en visite officielle en Asie, a mis en garde la Corée du Nord, devant l'Assemblée nationale sud-coréenne. A l'occasion d'un discours musclé, le président américain a estimé que "le temps de la force était venu". Et de poursuivre : "Nous défendrons notre sécurité commune, notre prospérité commune et notre liberté sacrée".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres