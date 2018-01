Nathalie Portman dénonce le "terrorisme sexuel" dans lequel elle a vécu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Inondations: 29 départements en vigilance orange, le Doubs et Jura en rouge

Prisons: début de la réunion entre la ministre et les syndicats

Rémunération des députés et fonctionnaires de l'Assemblée: Rugy dénonce des "amalgames"

En savoir plus

Pour conclure, l'actrice explique que, par son comportement, elle avait voulu "sentir que mon corps était en sécurité, et que ma voix serait écoutée. À 13 ans, le message que portait notre culture était clair".

Effarée l' actrice raconte : « Toute excitée, j’ai ouvert ma première lettre de fan, et c’était un viol fantasmé qu’un homme m’avait écrit ». Les autres anecdotes font aussi froid dans le dos. « Un compte à rebours a commencé à la station de radio locale pour indiquer quand j’aurais 18 ans, le jour où il serait légal de coucher avec moi. Les critiques parlaient de mes seins naissants dans leurs articles »…

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres