La NASA cartographie tous les objets proches de la Terre découverts en 20 ans

18 000 objets géocroiseurs et une quarantaine de plus chaque semaine. Ce sont les chiffres relatifs aux objets observés à proximité de notre planète, cartographiés par la NASA dans une vidéo publiée lundi 23 juillet. C'est le centre pour les études d'objets proches de la Terre (Cneos), qui a compilé ces données. L'organisme est chargé d'étudier les comètes et astéroïdes proches de la Terre, donc, mais aussi de calculer les orbites de ces corps célestes et les probabilités d'impact avec notre planète.

Dans cette vidéo, l'organisme a répertorié et carthographie 20 ans de ces objets géocroiseurs.