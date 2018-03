Nadine Trintignant dénonce les conditions d'incarcération de Bertrand Cantat qui "pouvait recevoir ses copains tous les jours".

L'ancien chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, condamné pour avoir tué l'actrice Marie Trintignant a coups de poings, a été forcé d'annuler sa tournée des festivals, suite à la polémique créée par sa présence sur scène. La ministre de la Culture, François Nyssen, a pourtant estimé que le chanteur a "le droit de vivre sa vie, il a payé".

"La ministre de la culture n'est pas au courant que jamais on a applaudi un assassin? Que jamais il n'est venu sur scène?", s'est indignée Nadine Trintignant, la mère de la victime.

"C'est monstrueux. Citez moi un seul assassin qu'on a applaudi après. Citez-m'en un. Ça n'a pas existé", s'est-elle insurgé dans l'émission C L'Hebdo, samedi sur France 5.

Elle a ensuite dénoncé les conditions de détention du chanteur. "On dit qu'il a fait son temps. Il avait huit ans, il en a fait quatre, c'est la moitié. Il avait la télé et pouvait recevoir ses copains tous les jours. (...) Tous les vendredis, une automobile aux vitres fumées rentrait dans la cour de la prison, prenait cet individu et l'emmenait passer un bon weekend. Et ça on ne le dit pas."

Interrogée sur la lettre de Bertrand Cantat, dans laquelle il exprime sa compassion, Nadine Trintignant a répondu : "Qu'est-ce que j'en ai à faire de sa compassion? Qu'il la garde pour ses deux enfants dont il a fait deux orphelins et leur père, un massacreur, un bourreau".

Pour Nadine Trintignant, Bertrand Cantat a bénéficié d’un régime d’exception et aurait passé ses weekends en dehors des murs de la prison durant sa détention. #Clhebdo pic.twitter.com/CA0JoGImvv — C l’hebdo (@clhebdo5) 17 mars 2018