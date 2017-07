Myanmar : la montée des eaux engloutit une pagode bouddhiste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus de découvertes que de locomotives au Festival d'Avignon

Impôts: feu vert du Sénat au report d'un an du prélèvement à la source, à 2019

Inde : au moins six morts dans l'effondrement d'un immeuble

Jeudi 20 juillet, une pagode bouddhiste construite en 2009 a été emportée par la montée des eaux dans la région de Magway, dans le centre du Myanmar. "Année après année, la rivière a érodé la terre" a expliqué un moine au quotidien de Singapour Straits Times. "La pagode est finalement tombée dans cette rivière". Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays créent en effet une situation particulièrement critique dans le pays d'Asie du Sud-est. D'après franceinfo, plus de 60 000 habitants ont déjà dû fuir en raison de la montée des eaux dans la région de Magway.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres