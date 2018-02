Muriel Pénicaud : "le burn-out n'est pas "une maladie professionnelle"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Certain facteurs dans l'entreprise peuvent aggraver une situation" précise-t-elle. "Mais la clé, c'est la prévention (…) On peut faire beaucoup de choses dans l'entreprise." Relancée, elle précise la raison exacte de cette non-reconnaissance.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres