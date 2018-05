Moqué sur les réseaux sociaux pour une dédicace dans un Leclerc, François Hollande répond dans une vidéo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogé sur la question par le site breton Tébéo, l’ex-chef de l’Etat a répliqué : "Si rencontrer un large public est déshonorant, alors j’accepte cette façon de voir. Invité dans cette grande libraire, qui se situe dans un centre commercial Leclerc, je vais au contact des Français. Ce que j’ai voulu avec ce livre, c’est pouvoir justifier de ce que j’avais fait, livrer un témoignage sur ce qu’est la présidence de la République, livrer une vision du monde. Venir là où les Français sont me paraît être la bonne démarche, surtout pour un ancien président" a-t-il affirmé.

Un ancien président de la République en dédicace dans un hypermarché Leclerc, une hérésie ? Plusieurs internautes, militants et journalistes ont moqué sur les réseaux sociaux ce lieu choisi par François Hollande – à Plérin dans les Côtes d’Armor ce samedi 12 mai à 16 heures- pour dédicacer son livre, "Les Leçons du pouvoir".

