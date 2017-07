Moment malaise : la scène surréaliste de Gérard Collomb avec des touristes étrangers

En langage de jeune, on dirait que c'est vraiment "malaisant". En déplacement dans le quartier ultra touristique de Montmartre, à Paris, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a voulu faire un petit "coup de com'" devant les caméras et les journalistes présents.

Parlant un anglais que l'on qualifiera de baroque, l'ancien maire de Lyon, âgé de 70 ans, s'est entretenu avec un couple de jeunes mariés Malaisiens, alors que tournaient les caméras de BFMTV.

Il leur a assuré être "le ministre de la police" avant de leur demander : "Do you want a picture with me ?"("vous voulez une photo avec moi ?"). Après un "yes" furtif de la jeune femme, Gérard Collomb est s'est précipité à côté d'eux pour prendre la pose.