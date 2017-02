Moment gênant : quand Donald Trump ne veut pas lâcher la main du Premier ministre japonais

C'est un moment fugace mais plutôt amusant : pour leur première rencontre depuis la prise de fonction de Donald Trump, le président américain et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont prêtés au traditionnel photo call dans le Bureau Ovale. A cette occasion, Donald Trump a été particulièrement enthousiaste dans sa poignée de main, serrant vivement, tapotant et tirant à lui la main de son interlocuteur. Ce dernier a paru soulagé à la fin des 20 longues secondes de cette poignée de main. Rappelons que les Japonais sont plutôt avares en poignées de mains et en contacts corporels directs, d'où l'embarras du nippon.

Shinzo Abe est présent à Washington pour obtenir des garanties des Etats-Unis sur le devenir de l'alliance américano-japonaise ; après des propos de Trump pendant la campagne présidentielle sous-entendant une possible remise en cause de l'engagement militaire des Etats-Unis dans la région. "L'alliance entre les Etats-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région du Pacifique", a rassuré Donald Trump.