Mission Impossible à Paris : Tom Cruise va-t-il terrasser les bouchons ?

Avec son équipe de super agents (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), et ses alliés historiques (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), le fameux Ethan Hunt reprend du service. Il se prépare aujourd'hui à une nouvelle mission impossible pour reprendre la main après une opération complètement manquée. Dirigée par Christopher McQuarrie, le film prendra notamment place à Paris, la capitale ayant été choisie pour être le théâtre de cascades encore plus audacieuses (et évidemment réalisée par Tom Cruise en personne.

Anne Hidalgo - qui a elle aussi ses missions impossibles - s'est dite ravie de l'exposition de sa ville.