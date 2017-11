Une minute de silence observée devant les terrasses du "Petit Cambodge" et du "Carillon"

Le président de la République Emmanuel Macron a ce matin entamé une cérémonie d'hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Il s'est d'abord rendu au Stade de France, premier des six sites frappés par des terroristes. Une gerbe a été déposée en mémoire de Manuel Dias, 63 ans et seule victime sur place. Une demie heure plus tard, Emmanuel Macron s'est rendu devant les terrasses du "Petit Cambodge" et du "Carillon" pour y déposer des gerbes de fleurs. Sur place, une minute de silence a été respectée en hommage aux 13 victimes.

A 10h le chef de l'Etat se trouvait devant les bars parisiens "La Bonne Bière" et "Casa Nostra" avec Anne Hidalgo. Le nom des victimes a été prononcé et une minute de silence a été observée. Il s'est ensuite rendu au Comptoir Voltaire et à la Belle Equipe en respectant même protocole. A 11heure, le président se trouvait devant le Bataclan avec Anne Hidalgo. Après que les noms des 90 victimes furent énumérés devant plus de 600 personnes, une gerbe de fleurs a été déposée et une minute de silence fut respectée.