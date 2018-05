La ministre Nathalie Loiseau parle des migrants qui font du "shopping de l'asile" et provoque un tollé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sur Twitter, la ministre a réagi : "J'ai utilisé aujourd'hui les termes " shopping de l'asile" ce qui me vaut beaucoup de réactions. L'expression n’est pas heureuse en effet. Elle désigne une réalité constatée et elle est couramment utilisée par les spécialistes du régime européen de l'asile".

En séance au Sénat. Envie de vomir quand la ministre des affaires europeenes accuse les migrants de faire du "shopping de l'asile" alors que ces derniers sont confrontés ds leur pays à la guerre, à la misère. Et ils osent parler d'humanité...

"Lorsqu'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et décider qu'on est mieux en Suède qu'en Italie. Mais enfin tout de même!" a lancé Nathalie Loiseau.

Une expression qualifiée par l’intéressée elle-même de "pas heureuse". Lors d’un débat sur l’Europe et la crise migratoire, ce mercredi au Sénat, Nathalie Loiseau a évoqué des migrants qui feraient du "shopping de l’asile".

