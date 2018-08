Micro-cambriolage: quand une fourmi tente de dérober un diamant

L'Arsène Lupin du jour mesure quelques millimètres. Dans un bureau d'un vendeur de pierres précieuses situé à New York, un petite fourmi bien malicieuse a tenté de subtiliser un petit diamant. Un des employés avait disposé un petit tas de petites pierres sur un buvard, attendant certainement de les examiner ou de les peser. C'est à ce moment que l'insecte s'est emparé d'un diamant, sous le regard médusé de l'employé, qui s'est empressé de filmer la scène. On y voit la fourmi se débattre avec ce tout petit diamant qui pour elle est un rocher bien plus gros à ses yeux.

Et probablement bien plus lourd aussi. Ce qui n'est en rien surprennant, la fourmi étant capable de vrais exploits en la matière : elle peut en effet soulever jusqu'à cent fois sa masse.

Mais cela n'explique pas pourquoi la fourmi s'est emparé de ce petit diamant. Certes, il arrive que les fourmis ramassent des objets pour construire leurs fourmillières - la sienne aurait eu une touche bling bling indéniable - mais la solution la plus envisageable serait que le diamant était recouvert d'une petite substance alimentaire, et qu'elle a été considérée comme mangeable.

Enfin, on ne sait pas si le témoin de cette minuscule rapine a repris son bien, ou si au contraire il a laissé la fourmi avec son magot, ce qui ferait alors sans doute d'elle la fourmi la plus riche de tous les temps !