Michael Phelps a perdu (de peu) sa course à la nage face à un requin blanc

Pas de médaille d'or cette fois-ci. Michael Phelps, légende de la natation, a été battu de deux secondes par un requin blanc lors d'un 100m dans un duel hyper-médiatisé organisée par la chaîne de télévision Discovery Channel. Mais le sportif le plus titré de l'histoire olympique (23 médailles d'or olympiques, excusez du peu) aujourd'hui jeune retraité n'a pas nagé aux côtés du squale pour la plus grande déception de nombreux spectateurs de l'émission «Phelps contre le requin, le duel pour la suprématie dans l'océan».

Équipé d'une monopalme et sous la supervision d'experts et de plongeurs, Phelps a nagé sur la même distance qu'un requin, filmé auparavant, au large des côtes de l'Afrique du Sud. Grâce aux effets spéciaux, l'homme et l'animal sont montrés côte à côte durant la course.

Du haut de ses 32 ans, le Kid de Baltimore a estimé que cela avait été "l'une des courses les plus difficiles de sa carrière à cause de la température basse de l'eau et de l'attente"…tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle revanche.