Miami : un pont piétonnier s'effondre sur une autoroute

Jeudi soir, un pont piétonnier en construction s'est effondré sur une autoroute à six voies à Miami. Sur les images des médias américains, on voit plusieurs voitures écrasées par ce pont de 950 tonnes et 53 mètres de long, qui donnait accès à l'université de Florida International University. Au moins quatre personnes sont mortes et neuf ont été hospitalisées, selon le chef des pompiers du comté de Miami-Dade, Dave Downey.

Dans un tweet, le président américain Donald Trump a salué le travail des sauveteurs. "De nombreux courageux secouristes se sont précipités pour sauver des vies. Merci pour votre courage", a-t-il écrit. "Nous coopérerons totalement avec les autorités pour comprendre ce qu'il s'est passé, et pourquoi. En 40 ans d'histoire, rien de tel n'est jamais arrivé", a déclaré dans un communiqué FIGG Bridge, l'une des deux entreprises qui travaillait à la construction du pont. La seconde s'appelle MCM Construction.