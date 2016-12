Mexique : une explosion gigantesque d'un marché de feux d'artifice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bethléem attend plus de touristes à Noël

En savoir plus

L’Inde était également victime d’un drame pareil en avril 2016. L’incendie a eu lieu dans un entrepôt de feux d'artifices près d'un temple hindou à Paravur. 111 personnes ont trouvé alors la mort et plusieurs centaines ont été blessées.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle explosion se produit sur ce même marché. En septembre 2005, il avait été totalement détruit suite à une explosion de feux d'artifices à l'occasion de la fête nationale d'indépendance. En 2006, un autre incendie avait détruit plus de 200 stands.

Deux explosions en 2005 et 2006

Selon les témoins, la terre a tremblé à cause de cette explosion de grande ampleur. Les pompiers ont mis trois heures pour éteindre l'incendie, qui a aussi endommagé des logements et véhicules situés à proximité. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une impressionnante série d'explosions multicolores suivie par un important dégagement de fumée. "Le marché a totalement disparu", a indiqué le responsable national de la protection civile, Luis Felipe Puente, sur la chaîne Televisa.

Une explosion survenue mardi vers 14h50 dans le plus grand marché de feux d’artifice du Mexico a tué au moins 29 personnes et en blessé 70, dont certaines gravement, ont précisé les autorités mexicaines.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres