A Marseille, on fait déjà la fête avant même la finale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cohn-Bendit et Goupil, deux figures de mai 68 dans la France de Macron

Cohn-Bendit et Goupil, deux figures de mai 68 dans la France de Macron

En savoir plus

La bande à Griezmann, qui dirigera l'équipe de l'Athletico Madrid, a donc des raisons de frissonner car à Marseille visiblement, on "craint dégun".

Mercredi 16 mai, 10h30 du matin, sur le vieux port. Le "peuple marseillais" se prépare à une longue journée d'attente, celle qui précède la finale de l'Europa League où doivent s'affronter dans le stade de l'ennemi lyonnais les "minots" de l'Olympique de Marseille et les favoris espagnols de l'Athletico Madrid. L'armada "colchoneros" ne semble cependant pas intimider les Marseillais, qui dès 10h30 ont tenu à manifester leur soutien en envahissant le vieux port. Chants, banderoles, maillots blancs frappé de la seule étoile européenne de France, on se prépare à une journée historique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres