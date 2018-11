Marseille : un habitant de la rue d'Aubagne avait filmé son logement juste avant le drame

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Masters de Londres : vainqueur de Thiem, Federer reste en course

Des jeunes leaders ivoiriens formés à la prévention des conflits et à la gestion de la rumeur

MLS: Le premier but d'Ibrahimovic pour Galaxy élu but de l'année

L'auteur de la vidéo a souhaité la publier afin d'alerter sur les conditions indignes de logement dans ces immeubles de la rue d'Aubagne et dans les quartiers défavorisés à Marseille.

Un jeune homme d'une trentaine d'années a filmé la scène à l'aide de son téléhone portable le lundi 5 novembre. Les images sont édifiantes. L'état de l'appartement est vraiment préoccupant avec de nombreuses fissures, des portes qui ne ferment plus ou bien encore les murs qui craquent.

Le drame de la rue d'Aubagne a confronté les dirigeants marseillais avec la crise du logement et des problèmes de vétusté de certains quartiers.

