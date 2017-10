Marlène Schiappa ovationnée par l'Assemblée après avoir rabroué un député

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une famille occidentale, otage des talibans, libérée saine et sauve

Nadal se défait de Fognini et rejoint Dimitrov en quarts de...

Palestine. Un accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas

Mardi, alors que Marlène Schiappa présentait devant les députés "son tour de France de l'égalité femmes-hommes", un député a tenté de l'interrompre en lançant des "Paroles, paroles" ou encore "Et les moyens ?". La Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a alors lancé un "gardez vos nerfs", déclenchant ainsi une salve d'applaudissement dans l'hémicycle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres