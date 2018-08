"C'est une plaisanterie ?" : la réaction de Marlène Schiappa, stupéfaite, lors de l'annonce de la démission de Nicolas Hulot

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Macron "respecte" la décision de Hulot et compte sur son engagement "sous une autre forme"

Libye: à l’arrêt, le processus politique otage des milices et des divisions

Femme harcelée et frappée dans la rue à Paris: un suspect interpellé

Les femmes et républicains aisés, déterminants pour les législatives américaines

"Que ce travail lui pesait, c'est son sentiment personnel. Ce n'est pas le sentiment que j'ai eu. J'ai échangé avec Nicolas Hulot à de nombreuses reprises ces derniers temps. J'ai le sentiment que c'est plutot un ministre qui a obtenu des choses pour le gouvernement et qui a su faire entendre sa voix. Je n'ai pas l'impression que ses relations étaient hostiles avec d'autres membres du gouvernement. C'est en tous cas pas l'impression que j'en ai".

Cette séquence est à retrouver à partir de la douzième minute et vingt secondes de l'entretien. Marlène Schiappa a donc été obligée de réagir "à chaud" à cette annonce surprenante.

"Les propos qui ont été tenus sont très choquants et inacceptables. Néanmoins, il faut prendre acte de ce rétropédalage du Vatican qui considère dans sa ligne officielle que l’homosexualité n’est pas une maladie mentale".

Marlène Schiappa était invitée sur les antennes de Radio Classique ce mardi 28 août. Elle a répondu aux questions de Guillaume Durand. Une très grande partie de l'entretien a été consacrée à la mission de la secrétaire d'Etat et sur les droits des femmes. Marlène Schiappa est également revenue sur les récentes déclarations du pape François sur l'homosexualité :

