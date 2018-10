Marine Le Pen rencontre Matteo Salvini et lance officiellement sa campagne pour les élections européennes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

UE: les souverainistes Salvini et Le Pen s'en prennent au "bunker de Bruxelles"

Orages-inondations : l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales placés en vigilance orange

9ème Bureau politique du PDCI-RDA: Henri Konan Bédié hausse le ton et annonce les couleurs pour 2020 - Abidjan.net - 8 octobre 2018

UE: les souverainistes Salvini et Le Pen s'en prennent au "bunker de Bruxelles"

En savoir plus

Marine Le Pen a l'intention de multiplier ce genre de déplacements en Europe dans les semaines et les mois à venir.

Cette visite doit renforcer les liens entre les deux partis et permettre de préparer une stratégie d'alliance dans le cadre des élections européennes afin de tenter de faire basculer le Parlement européen en mai prochain.

Selon Matteo Salvini, les "ennemis de l'Europe sont ceux retranchés dans le bunker de Bruxelles, les Juncker, les Moscovici, qui ont apporté la précarité et la peur en Europe et refusent d'abandonner leur fauteuil".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres