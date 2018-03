Marine Le Pen : "Je demande la démission de Gérard Collomb"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Six hommes, dont un chef de la prison de Fresnes, en garde à vue

10h13 Clap final pour "The Americans", rattrapés par la chute de l'Union soviétique AFP

Les horlogers suisses à l'assaut de l'e-commerce et des réseaux sociaux

Fresnes : six hommes, dont un cadre de la prison, en garde à vue pour corruption

VIDEO - Attaques de l'Aude : hommage aux victimes et à un "héros"

"Je demande la démission de Gérard Collomb" a-t-elle lancé. "Avoir un ministre de l’Intérieur qui arrive et dont les premiers mots devant la caméra c'est de dire "nous ne savions pas qu'il était radicalisé"… Il ne savait pas qu’il était radicalisé ! Compte tenu de la situation, il faut en effet qu’il donne sa démission". La présidente du Front national a estimé par ailleurs qu’Emmanuel Macron n’a jamais "pris la mesure du risque terroriste", tout en condamnant la " défaillance profonde" du gouvernement.

"Manifestement Gérard Collomb est complètement dépassé par les événements". Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV ce lundi matin, Marine Le Pen ne s’est pas montrée tendre envers le ministre de l’Intérieur, qu’elle accuse de laxisme sur le cas de Radouane Lakdim, auteur de l'attentat de Trèbes vendredi.

