Mariage du Prince Harry et Meghan Markle : répétition générale de la cavalerie royale

Le Prince Harry, fils cadet de la Princesse Diana et du Prince Charles, et l'actrice américaine, Meghan Markle, se diront "oui" ce samedi 19 mai à Windsor. Les derniers préparatifs de ce mariage princier se mettent en place ce jeudi 17 mai. Trompettes, calèches, drapeaux et Union Jack par centaines, tous ces détails attisent l'excitation des fans de la famille royale.

Certains ont pu découvrir la répétition générale de la parade militaire avec le carrosse des futurs mariés.

En effet, plus de 250 soldats des forces armées britanniques ont commencé les premières répétions ce jeudi, a annoncé Kensington Palace sur Twitter. "Les Membres des Forces armées étaient parmi ceux participant à la répétition générale du cortège de chariot", ont-ils précisé. L'AFP a capté le passage de la cavalerie royale dans les rues de Windsor.