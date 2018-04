Manuel Valls tire à boulets rouge sur Edwy Plenel

Manuel Valls ne porte pas Edwy Plenel dans son cœur. On avait une nouvelle occasion de le savoir ce dimanche 15 avril au matin, alors que l'ancien Premier ministre était l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews et Les Echos. L'occasion pour lui de s'épancher sur le journaliste controversé Edwy Plenel, qui interrogera le président de la République ce soir.

Si Edwy Plenel était classé à l'extrême droite…

Il est notamment revenu sur la polémique qui secoue actuellement le patron de Mediapart, fustigé pour le soutien qu'il avait affiché, en 1972, dans le journal communiste Rouge, aux auteurs de l'attentat de Munich, qui avait coûté la vie à 11 membres de l'équipe olympique israélienne. Il avait notamment appelé à "défendre inconditionnellement" les membres de ce commando terroriste palestinien, nommé Septembre Noir. "Si un journaliste classé à l’époque à l’extrême droite et qui aurait évolué depuis - parce qu’on fait tous des erreurs de jeunesse, parait-il - avait écrit en 1973 qu’il se réjouissait de l’attentat aux Jeux olympiques de Munich contre les athlètes israéliens, je suis convaincu qu’il ne pourrait pas interviewer le président de la République", lance ainsi Manuel Valls.

"On passe beaucoup de choses à Monsieur Plenel et à ses engagements du passé qu'on retrouve d'ailleurs dans la forme de violence qui est la sienne", ajoute le député de l'Essonne. La présidente du futur parti Rassemblement national, Marine Le Pen, s'était également dite "scandalisée" par le choix d'Emmanuel Macron de parler à Mediapart et son directeur, "un homme qui a justifié et défendu un acte terroriste ignoble". Il interrogera le chef de l'Etat ce dimanche 15 avril à 20h35, aux côtés de Jean-Jacques Bourdin.