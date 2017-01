Manuel Valls : "un choix se présente entre la défaite assurée et la victoire possible"

Ce dimanche s'est tenu le premier tour de la primaire de gauche. Benoît Hamon est arrivé en tête, avec plus de 35% des voix, devant Manuel Valls (31%). Manuel Valls a été le dernier des trois grands candidats à s'exprimer. Arrivé second au premier tour de la primaire, 4 points environ derrière Benoît Hamon, l'ancien Premier ministre a déclaré que "pour le deuxième tour de la primaire, rien n'est écrit.". Il s'est directement placé sur le terrain de l'offensive : "Je suis heureux de me retrouver face à Benoît Hamon car une nouvelle campagne commence dès ce soir.

Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, le choix entre la défaite assurée et la victoire possible, entre des promesses irréalisables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays."

Jouant sur son expérience de Premier ministre, il a poursuivi en déclarant que "Gouverner, c'est difficile, mais c'est aussi transformer le quotidien des gens. Je n'ai jamais opposé le cœur et la raison, les valeurs, celles de la gauche, et l'exercice des responsabilités. Je refuse d'abandonner les Français à leur sort."

Rappelant vouloir mettre l'accent sur la justice, l'armée, la laïcité, il a critiqué la proposition de revenu universel prônée par Benoît Hamon : "« Je ne crois pas au revenu universel au coût exhorbitant, impliquant d’augmenter massivement les impôts et nos déficits au bénéfice de qui, ce n’est pas ma conception du travail, de la dignité, de la redistribution."