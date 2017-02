Un mannequin russe joue avec la mort pour une photo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Lors d'un shooting en haut de la tour Cayan Tower à Doubai, le top model Viki Odintcova a failli frôler la mort. Tout d'abord, la jeune femme de 23 ans fait mine de tomber en arrière. Elle est retenue uniquement par la main d’un assistant. Puis, cette originaire de Saint-Petersbourg va encore plus loin. Elle s’accroche au rebord du bâtiment et laisse pendre tout son corps dans le vide, à près de 300 mètres au-dessus du sol. Aucun filet de sécurité n’est assuré, seule son ami la retient. Les images, partagées sur Instagram, ont été largement commentées.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres