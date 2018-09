Le père de l'enfant sauvé par Mamoudou Gassama sera jugé ce mardi 25 septembre

Les images avaient fait le tour du monde en mai dernier. Un garçon de 4 ans, laissé seul par son père pendant quelques instants, s'était retrouvé en danger de mort en étant suspendu sur le balcon d'un immeuble du 18eme arrondissement de Paris.

Le courage, le sang-froid et le geste de Mamoudou Gassama, un sans-papier Malien, ont ému la terre entière. Le jeune homme était parvenu à escalader rapidement l'immeuble à mains nues et à sauver l'enfant d'une mort certaine. Mamoudou Gassama, après cet acte de bravoure et de courage a été naturalisé français.

En revanche, le père de l'enfant va devoir rendre des comptes à la justice.

Il sera jugé ce mardi 25 septembre à partir de 13h30 devant la 15e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

Il est notamment poursuivi pour le délit de "soustraction à ses obligations parentales". La loi oblige les parents à assurer la "sécurité, la santé et la moralité" de leurs enfants. Le père du garçon risque une peine de deux ans de prison et jusqu'à 30.000 euros d'amende.

Selon de nombreux médias, le père s'était absenté pour faire des courses et avait laissé l'enfant seul. Le procureur de la République de Paris, François Molins, avait même précisé que le père avait mis du temps pour rentrer à l'appartement car il s'était "mis en tête de jouer à Pokemon Go".

D'après son avocat, Romain Ruiz, auprès de l'AFP, le père de l'enfant sera bien présent mardi. Il est "parfaitement conscient qu'il a fait une grosse bétise (...) Il remet son sort entre les mains de la justice".

L'avocat estime néanmoins que l'infraction reprochée à son client n'est pas juridiquement constituée.

Au moment du drame, la mère de l'enfant se trouvait à l'île de La Réunion. L'enfant va fêter ses cinq ans. Il a fort heureusement pu retrouver sa famille après la garde à vue de son père.