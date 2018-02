Magnifique : la basilique Saint-Pierre à Rome recouverte par la neige

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Au programme pour les romains : du ski au Circo Massimo, là où jadis les courses hippiques étaient tenues pour le plus grand bonheur de la plèbe. Mais aussi des images inoubliables, comme celles du Forum ou de la Basilique Saint-Pierre, tout de blanc vêtus !

Ce n'était pas arrivé depuis 2012 : à la suite l'importante vague de froid qui frappe l'Europe, Rome s'est retrouvée prise dans une imposante tempête de neige. La capitale italienne, où les hivers sont réputés doux et où la température passe rarement en dessous de zéro chaque année s'est donc découverte lundi 26 février au matin recouverte d'un manteau d'hiver particulièrement élégant.

