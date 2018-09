Macron à un chômeur : "Je traverse la rue, je vous trouve" du travail

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le Portugal et l'Angola sur la voie de la normalisation

Ouragan Florence: 13 morts et des milliers d'évacués

Rallye de Turquie : Tänak s’impose et prend la 2e place du championnat pilotes

Le jeune chômeur a acquiescé, expliquant que ça ne lui pose "pas de problème" de faire de tels métiers, mais que lorsqu'il donne son CV, on ne le rappelle jamais. "Ne perdez pas de temps à m'écrire à moi, hein ! Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants, franchement je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Donc allez-y", a conclu le président.

Ou dans le bâtiment ! Il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens ! Pas un ! (...) Il faut y aller ! Maintenant, hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier", a-t-il assuré.

Emmanuel Macron lui a ensuite asséné : "Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration...

"Vous êtes inscrits à Pôle emploi ?", a d'abord demandé Emmanuel Macron. "Pôle Emploi, RSA, tout... Et il n'y a rien. J'ai beau envoyer des CV, des lettres de motivation, ça ne fait rien", a répondu le jeune homme.

Lors des Journées du patrimoine, ce weekend, des milliers de Français ont pu découvrir les lieux du pouvoir, dont le palais de l'Elysée, ouvert exceptionnellement au public. A cette occasion, le chef de l'Etat est parti à la rencontre des visiteurs, et a eu un échange impromptu avec un jeune chômeur de 25 ans, horticulteur de formation, qui lui a expliqué ses difficultés à trouver un emploi.

