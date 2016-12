Louis Aliot : "Les catholiques, qu'ils s'occupent de remplir leurs églises"

"Depuis que je suis au Front national, c'est-à-dire depuis pratiquement 30 ans, je n'ai jamais vu une immense majorité de catholiques voter pour nous" a estimé sur FranceInfo Louis Aliot, le vice-président du FN, qui se dit lui-même "catholique".

Et de poursuivre : "J'ai même vu une grande majorité d'évêques nous cracher à la figure, il faut quand même le dire, et systématiquement dénigrer le Front national, ses personnalités et sa politique."

"Les catholiques, qu'ils s'occupent de remplir leurs églises, ce qui n'est pas gagné, laissez-moi vous le dire, et qu'ils laissent après les partis politiques gérer les affaires publiques" a-t-il tancé, face à Jean-Michel Aphatie.