Nantes-PSG : l'ahurissante vidéo d'un arbitre qui tacle un joueur... avant de l'exclure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h00 Le pape s'envole pour son 22ème voyage à l'étranger au Chili et au Pérou (AFP)

Londres - Faillite de Carillion, géant du BTP et des services

Mali : Grand Forum du Mandé : La recherche de la paix et du vivre ensemble célébrée avec faste

A l’issue du match, alors que la polémique a enflé sur les réseaux sociaux, Tony Chapron a assuré avoir glissé et ne pas avoir volontairement essayé de faire tomber Diego Carlos. Vous pouvez vous faire votre propre opinion en regardant les images… Selon franceinfo, la Commission fédérale des arbitres va se réunir en urgence dès ce lundi.

L'arbitre a alors tendu la jambe vers le joueur qui passait à côté de lui pour le faire tomber également. Après un bref échange entre les deux hommes, l’homme en noir sort un deuxième carton jaune et exclue le défenseur.

Sur une contre-attaque parisienne dans les dernières secondes du match, alors que Tony Chapron courait vers le but nantais, le stoppeur Diego Carlos l'a involontairement fait tomber.

C’est LA vidéo qui va faire parler les fans de foot à la machine à café ce lundi. Au-delà de l’anecdotique et soporifique victoire du PSG contre le FC Nantes (0-1), un curieux incident a émaillé cette rencontre de Ligue 1 dimanche: l’arbitre du match a tenté de tacler un joueur qui l’avait fait trébucher, avant de l’exclure une fois relevé.

