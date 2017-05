Législatives : Jean-Christophe Cambadélis arrache le micro d'une journaliste

Depuis 1997, le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a toujours été réélu aux élections législatives dans le XIXe arrondissement de Paris. Mais après l'échec du PS à la présidentielle, sa campagne s'annonce difficile. Il doit affronter le jeune Secrétaire d'État Mounir Mahjoubi, mais aussi la candidate de la France insoumise, Sarah Legrain. Il préfère donc faire campagne "loin des caméras". Et il l'a bien fait comprendre à une équipe de télévision de la Chaîne parlementaire (LCP), consacrée aux législatives parisiennes.

En effet, lorsque la journaliste de LCP lui pose une question sur sa campagne, il perd complètement ses nerfs et lui arrache le micro des mains. "On a dit à votre chaîne que l'on ne voulait pas d'images, on a dit non !", s'exclame-t-il alors que la caméra tourne encore...