Législatives en Italie : le vote de Silvio Berlusconi perturbé par une Femen

Les Italiens votent aujourd'hui pour élire les 630 membres de la Chambre des députés et 315 des 320 élus du Sénat. Un vote majeur où s'affrontent trois grands blocs : la coalition de droite, qui rassemble plusieurs partis, dont celui de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et la Ligue (ex-Ligue du Nord, extrême droite) ; le Mouvement 5 étoiles ; et le rassemblement de centre-gauche.

Ce scrutin marque le retour de Silvio Berlusconi. A 81 ans, il a mené la bataille pour son parti Forza Italia mais n'était pas candidat : il est inéligible jusqu'en 2019 après sa condamnation pour fraude fiscale.

L'ancien homme fort de l'Italie été perturbé au moment de voter par l'intervention d'une Femen.

Alors qu'il allait glisser son bulletin dans l'urne, une jeune femme est apparue seins nus. Sur son torse, il est inscrit : "Berlusconi vous êtes périmé". C'est fini pour toi, Berlusconi", a-t-elle lancé en anglais, devant des caméras du monde entier.