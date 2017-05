Laurent Delahousse remercie David Pujadas pour son travail

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump à Riyad : signature d'accords à plus de 380 milliards

Venezuela: l’opposition promet sa « plus grande » manifestation samedi

Jeudi soir, c'est Léa Salamé, qui a salué le travail de son collègue de "L'émission politique". Elle a réaffirmé son "estime pour le professionnel (qu'il est) et (son) amitié pour l'homme (qu'il est)".

"Un message ce soir pour mon compagnon de route depuis des longues années. Nous avons passé tant de moments intenses et rudes d'actualités avec cette rédaction de France 2, que nous aimons tous les deux.

Annoncée mercredi, l'éviction de David Pujadas a provoqué de nombreuses réactions. L'animateur qui a présenté les JT de France 2 depuis 16 ans, a appris cette semaine qu'il sera remplacé par Anne-Sophie Lapix, la présentatrice de "C à Vous" (France 5). A la fin de son journal du vendredi soir, Laurent Delahousse a rendu hommage au travail de David Pujadas.

