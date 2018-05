Petit trou de mémoire pour Laurent Delahousse face à Inna Modja sur son pays d'origine

Laurent Delahousse a reçu le groupe Les Parisiennes sur le plateau de l'émission "20H30 le dimanche". Arielle Dombasle, Helena Noguerra, Inna Modja et Mareva Galanter reprennent les standards de ce groupe féminin culte et emblématique de la période yé-yé. Les Parisiennes sont notamment à l'origine des tubes "Il fait trop beau pour travailler" ou bien encore "L'argent ne fait pas le bonheur". Ce projet est une idée de Laurent Ruquier à la base. Les quatre artistes rendent hommage aux interprètes de l'époque à travers un disque de reprises et un spectacle à travers toute la France en cette année 2018.

Laurent Delahousse a été victime d'un oubli, d'un trou de mémoire, lors de la présentation des artistes.

Le journaliste a tenu à citer le pays ou l'île de naissance des quatre invitées. Laurent Delahousse n'a pas été assez précis pour celui d'Inna Modja. La chanteuse, actrice et mannequin est née à Bamako, au Mali, en 1984. Le présentateur a cité le nom du continent et non celui du pays :

"Les Etats-Unis pour Arielle Dombasle, la Belgique pour Helena Noguerra, Tahiti pour Mareva Galanter, et l'Afrique pour Inna Modja."

Les internautes ont très vite réagi sur les réseaux sociaux. Le tribunal du net n'a rien pardonné à Laurent Delahousse pour cette petite bévue. Face aux critiques virulentes en ligne, Laurent Delahousse a tenu à réagir sur son compte Twitter :

"Folie des réseaux. Un millième de seconde d'oubli sur un pays… quel pays d'origine ? Je cherche et… et cette dégringolade de discours".

La chanteuse Inna Modja a tenu à éteindre l'incendie et cette fausse polémique :

"Les amis, ne sautons pas au plafond. Dans d’autres circonstances j’aurais été révoltée, vous me connaissez :) mais Laurent Delahousse et moi avions parlé longuement du Mali, il a eu un petit moment de mémoire sur le plateau".

Laurent Delahousse avait récemment été pointé du doigt par la twittosphère lors de son interview du chanteur Eddy De Pretto. Le journaliste semblait mal à l'aise lors des questions concernant la sexualité de l'artiste.