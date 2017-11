Laurence Rossignol recadre Edwy Plenel : "Il confond les musulmans et les islamistes"

Le 8 novembre, Charlie Hebdo s'est moqué, via sa Une, d'Edwy Plenel, accusé d’avoir fermé les yeux sur le comportement de l'islamologue Tariq Ramada, accusé récemment de viols. Le même jour sur franceinfo, Edwy Plenel avait estimé que la Une de Charlie Hebdo est une "guerre aux musulmans" menée par "une gauche égarée". Invitée d'Europe 1 ce mardi 14 novembre, Laurence Rossignol a réagi aux propos du directeur de Mediapart.

"Edwy Plenel confond les musulmans et les islamistes"

Pour la sénatrice de l'Oise, cette "petite phrase" "assimile islamiste et musulmans" et est "probablement le plus mauvais coup" porté "ces derniers temps" à l'encontre des musulmans de France.

Edwy Plenel, lui, le sait !

"Edwy Plenel confond les musulmans et les islamistes quand, au nom de la défense des musulmans, il en arrive à assimiler les critiques, la langue acérée de 'Charlie Hebdo' à l'encontre des islamistes… dire que dénoncer les islamistes, dénoncer Tariq Ramadan, c'est porter atteinte aux musulmans, c'est une assimilation préjudiciable à tous les musulmans qui vivent en France", a fustigé l'ancienne secrétaire d'État aux Droits des femmes.

Edwy Plenel doit présenter "ses excuses à Caroline Fourest"

Selon elle, le rôle des responsables politiques ou intellectuels est de "protéger" les musulmans des islamistes qui veulent d'abord les mettre sous leur coupe réglée en termes de mœurs, de réislamisation…". Laurence Rossignol a aussi estimé qu'il serait "juste" que le directeur de Mediapart "présente ses excuses à Caroline Fourest pour ne pas avoir pris en compte ce qu'elle avait dit et écrit". En 2003, elle a publié un livre, Frère Tariq, dans lequel "elle dénonçait la duplicité de ce prédicateur, sa dangerosité", a résumé Laurence Rossignol, qui considère que la journaliste a été "traînée dans la boue pour avoir osé dire que Tariq Ramadan était hypocrite et dangereux".