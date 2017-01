Laurence Ferrari réagit aux attaques d’Arnaud Montebourg sur les grèves d’iTélé

De nouveau, la question des grèves à iTélé a interféré avec l’organisation de la primaire. Pendant celle de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet avait pris la défense des grévistes. C’est maintenant Arnaud Montebourg, lors du deuxième débat de la primaire de la gauche qui avait lieu hier, qui a pris position sur le sujet. Le débat était en effet diffusé par BFM TV et iTélé.

Arnaud Montebourg a ciblé « le mur des puissants sur lesquels des gouvernements se sont fracassés » et plus précisément Vincent Bolloré : « il y a même le propriétaire de votre chaîne qui a détruit son outil de travail pour empêcher le pluralisme ».

La journaliste Laurence Ferrari qui anime le débat de la primaire lui a rétorqué immédiatement : « La chaîne iTélé est là et bien là, je la représente ».

Un coup de froid s’en est suivi, qui n’est sans doute pas étranger non plus à un précédent entre Arnaud Montebourg et Laurence Ferrari : alors que l’ancien ministre du redressement productif était l’invité en septembre de son émission Punchline sur C8, il avait annulé sa participation au dernier moment pour se rendre à l’Emission politique sur France 2.