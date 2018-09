Les larmes de Nicolas Hulot lors de la passation de pouvoir à François de Rugy

Je m'éloigne mais je ne vous abandonne pas. Mon geste est fait pour vous servir et pour servir mon successeur. Beaucoup de larmes sont tombées depuis.." Nicolas Hulot n'a pas réussit à finir cette phrase prononcée lors de son discours pour la passation de pouvoir avec François de Rugy sur le perron du ministère.

Il reprend ses moyens et s'adresse à "celles et ceux qui m'ont écrit, qui chaque jour me tendent la main, me disent merci, me disent ne lâche rien. Et bien, on ne lâchera rien"

"Ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation, elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation (...) Mon geste est un geste d'espoir, il n'a pas éteint l'espoir: il l'a réveillé"