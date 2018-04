Kylie Minogue, Sting, Shaggy... L'anniversaire très people de la reine Elizabeth II

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Champions Cup : le Racing vient à bout du Munster et va en finale

Nicaragua: les violentes manifestations continuent, plus de 20 morts selon une ONG

Circulation Accident à Allaines-Mervilliers : Plusieurs km de bouchons sur l'A10 au nord d'Orléans et un blessé

En savoir plus

Placé sous le signe du Commonwealth (organisation de 53 pays), le show a réunit différents représentants de ses membres, comme Sting (Royaume-Uni), Kylie Minogue (Australie), Shaggy (Jamaïque), Shawn Mendes (Canada), ou encore l'Anglais Jamie Cullum, le Gallois Tom Jones et le choeur sud-africain Ladysmith Black Mambazo.

Et il y a aussi la fête : pour fêter ses 92 ans comme il se doit, la reine Elizabeth II a réuni toute la famille royale (à l'exception de son mari, le prince Philip, en convalescence, et de Kate Middleton, sur le point d'accoucher) pour un concert au Royal Albert Hall.

Il y a d'abord la tradition : "l'anniversaire de Sa Majesté a été salué par 41 salves de coups de canon à Hyde Park. Et 62 à la Tour de Londres, tandis que, lors de la relève de la garde au château de Windsor, une fanfare militaire a interprété 'Joyeux anniversaire'", décrit l'AFP.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres