Kevin Costner joue dans une pub pour la SNCF

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Wayampi de Guyane attendent des écoles et "la lumière"

Syrie: faim et peur à Tabqa après la défaite de l'EI

Syrie: faim et peur à Tabqa après la défaite de l'EI

Le G7 promet d'en faire plus contre les cyberattaques

La SNCF a mis le paquet pour promouvoir sa nouvelle ligne à grande vitesse, qui relie Paris à Bordeaux en deux heures et quatre minutes. L'entreprise a engagé l'acteur américain Kevin Costner. Il y joue son propre rôle et est invité par la directrice de la relation client SNCF (interprétée par Camille Lou) à réduire la durée de son prochain film, afin que les clients du TGV puissent le regarder dans son intégralité, malgré le temps de trajet raccourci (dans le monde parallèle de la publicité, tous les trains sont équipés de prises électriques pour que les passagers profitent de leurs appareils multimédias).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres