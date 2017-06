Julie Gayet évoque sa relation avec François Hollande

Invitée de l’émission Thé ou Café sur France 2, la comédienne est revenue pour la première fois samedi dernier sur sa relation avec l’ancien Président de la République. Elle a également évoqué quelques problèmes…

Son idylle avec François Hollande avait été exposée au grand jour par Closer le 10 janvier 2014. Une période "pas si facile, pas simple" pour Julie Gayet. "Pour moi, il y a toujours une espèce de pudeur. Ma vie privée, elle a toujours été derrière la porte. Ce n'est pas facile. Je dois avouer que ça a été un moment compliqué, un moment lourd", a-t-elle expliqué à Catherine Ceylac. L'actrice de 45 ans a également indiqué que cette romance lui a causé des soucis au niveau professionnel. "J’ai certainement moins tourné, moins joué.

Il y a eu des moments compliqués, des attaques de tous les côtés". En outre, certains lui ont reproché sa nomination pour le César 2014 dans la catégorie meilleure actrice d'un second rôle dans le film Quai d’Orsay. "Ça blesse, c’est dur. Et même temps, ne pas aller aux César ça n’aurait pas eu de sens", a expliqué Julie Gayet. Aujourd'hui, elle semble plus forte. "Qu’importe ce que pensent les gens".